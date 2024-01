Zweedse opperbevelhebber en minister van Defensie: “Bereid je mentaal voor op oorlog”

De opperbevelhebber van de Zweedse strijdkrachten en de minister van Civiele Defensie maken zich ernstige zorgen over de veiligheidssituatie in Europa. Hun boodschap is duidelijk: “We moeten realistisch zijn. Rusland is en blijft een bedreiging voor Zweden. Bereid je mentaal voor op oorlog.”

Als collectief actie ondernemen

Minister Carl-Oskar Bohlin sprak zijn bezorgdheid uit over de trage modernisering van het civiele defensiesysteem en benadrukte de noodzaak om snel en als collectief actie te ondernemen. “Velen hebben het al voor mij gezegd, maar laat ik het nog eens zeggen vanuit mijn positie als minister - er zou een oorlog kunnen uitbreken in Zweden”, waarschuwt Bohlin tijdens een toespraak in het Zweedse Sälen.

Zweeds opperbevelhebber der strijdkrachten Micael Bydén valt hem bij: “Dit is een zeer ernstige situatie. Het gaat er nu om dat we woorden omzetten in daden. We moeten begrijpen dat alle Zweden klaar moeten zijn voor oorlog. Kijk naar de nieuwsberichten uit Oekraïne en stel jezelf deze eenvoudige vragen: als dit hier gebeurt, ben ik dan klaar? Wat moet ik doen? Hoe meer mensen hierover hebben nagedacht, en zich hebben voorbereid, hoe sterker onze samenleving is.”

Defensiebudget verdubbeld

Het Scandinavische land heeft het afgelopen jaar het defensiebudget al met 30 procent opgehoogd. Er is 119 miljard kronen, omgerekend 10 miljard euro, gereserveerd voor defensie-uitgaven in 2024. Dit is een verdubbeling vergeleken met 2020 en komt neer op zo'n 2,1 procent van het Zweedse bruto binnenlands product, schrijft de Nordic Times.

Bydén benadrukt het belang van een versneld NAVO-lidmaatschap. “Het is niet allemaal kommer en kwel”, besloot hij. “Hoop moet er zijn. Maar hoop alleen is geen strategie.”