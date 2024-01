“Hooggeplaatste AfD-politici, neonazi’s en ondernemers bespraken ‘masterplan’ over massadeportaties tijdens geheime bijeenkomst”

Hooggeplaatste politici van de extreem-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) hebben twee maanden geleden op een bijeenkomst in Potsdam een plan besproken om miljoenen mensen uit Duitsland te deporteren op racistische criteria, wanneer de partij aan de macht komt. Dit schrijft journalistiek onderzoeksplatform Correctiv.

Massadeportaties

De politici ontvouwden in november samen met neonazi's, kapitaalkrachtige ondernemers en de Oostenrijkse extremist Martin Sellner hun 'masterplan' in een hotel in Potsdam. Bij de aangekondigde massadeportaties zou het niet uitmaken of deze mensen een Duits paspoort hebben of niet.

Omvolking

Sellner, die de complottheorie van omvolking propageert – waarin wordt beweerd dat niet-witte migranten doelbewust naar Europa worden gehaald om de witte bevolking te vervangen – is de leider van de extreemrechtse Identitäre Bewegung Österreich.

'Met miljoenen. Dat is geen geheim plan. Dat is een belofte'

De AfD en Sellner bevestigen dat ze aanwezig waren op de bijeenkomst, maar ontkennen dat er gesproken is over massadeportaties. Wel geeft AfD-parlementariër René Springer aan dat zijn partij buitenlanders naar hun geboorteland terug wil sturen. "Met miljoenen. Dat is geen geheim plan. Dat is een belofte", zo schreef hij op X.

'Parallellen met het nationaal-socialisme'

De Duitse politiek reageert geschokt op de berichten. "De plannen om miljoenen mensen te verdrijven doen denken aan het donkerste hoofdstuk uit de Duitse geschiedenis. De geschiedenis mag zich niet herhalen", aldus fractieleider Christian Dürr van de liberale FDP, die parallellen ziet met de opkomst van het nationaal-socialisme een eeuw geleden.

AfD sterk in de peilingen

De AfD doet het erg goed in de peilingen, vooral in het oosten van het land. Vorige maand heeft de AfD voor het eerst een burgemeesterspost binnengehaald na verkiezingen in Pirna bij Dresden. Ruim de helft van de Duitsers verwacht dat de AfD dit jaar een premier zal leveren in een van de drie Oost-Duitse deelstaten waar in september verkiezingen zijn.

37 procent in Saksen

In de deelstaat Saksen staat de AfD volgens de nieuwste peiling van Civey op 37 procent van de stemmen. Daarmee is ze duidelijk de grootste, voor de CDU, die op 30 procent staat. De SPD en de FDP zouden volgens deze peiling in Saksen de kiesdrempel van 5 procent niet halen. Dat zou het voor de CDU vrijwel onmogelijk maken om niet met de AfD samen te werken. In Thüringen is de AfD in de peilingen met 34 procent de grootste en in Brandenburg met 27 procent.