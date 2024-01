Compleet uitgemolken concept? Wederom een ‘bijzonder inkijkje’ in het leven van Caroline van der Plas

BBB-leider Caroline van der Plas is niet meer weg te denken uit het Nederlandse politieke en medialandschap. Als ze niet in de tv-studio haar meningen verkondigt, dan loopt er wel een opname-crew achter haar aan om het wel en wee van Caroline en co voor het nageslacht te bewaren.

Rtv oost bracht afgelopen maand een documentaire uit over de BBB in het verkiezingsjaar 2023. Nu komt streamingsdienst Videoland met een tweedelige documentaire over de struise Deventerse. Ze is blijkbaar afgelopen jaar door twee verschillende camerateams gevolgd.

“Programmamaker Jaïr Ferwerda volgde de partijleider van heel dichtbij, vanaf de val van Rutte 4 tot de Tweede Kamerverkiezingen van november. Wat drijft haar, hoe voert ze campagne en hoe houdt ze het hoofd koel? In de 2-delige docu Caroline krijg je een bijzonder inkijkje in het leven van Caroline van der Plas. Politiek én privé”, schrijft Videoland op X.

Bereid je voor op veel vleesplankjes, roken, interviews met haar zoons, persoonlijk drama, euforie, boosheid en Mona Keijzer. “Opzouten met z'n allen”, roept ze huilend in de trailer die gisteren naar buiten is gebracht. Vanaf 18 januari is de documentaire te zien op het streamingsplatform.

Caroline. Een exclusief portret. 18 januari bij Videoland! 📽️ pic.twitter.com/VtMkBm2M0t — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) January 11, 2024

Tot dan moet je het doen met de documentaire 'BBB: Een blijvertje? De hobbelige weg naar de verkiezingen' van rtv oost op YouTube: