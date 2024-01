Israël: Hamas plande aanslag op ambassade in Stockholm en andere Europese steden

Hamas bereidde een aanslag voor op de Israëlische ambassade in Stockholm, zegt de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Ook andere ongenoemde plekken in Europa zouden doelwit zijn van de Palestijnse terreurbeweging.

"Hamas haalt inspiratie uit de terroristische activiteiten van het Iraanse regime en streeft ernaar om tegen elke prijs Israëlische, Joodse en Westerse doelen aan te vallen", meldt het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu in een verklaring.

Vorige maand werden in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden mensen opgepakt die banden met Hamas zouden hebben en Israël vertelde zaterdag meer over hoe dat netwerk in het hele continent eruit zou zien. Ze zouden bevelen aannemen van een commandopost in Libanon.

Israël zegt samen te werken met buitenlandse diensten bij het ontmaskeren van het Hamas-netwerk. Jeruzalem meldde eerder deze week ook dat de beweging miljoenen moet hebben besteed aan het uitgebreide tunnelnetwerk waar nog altijd meer dan honderd gijzelaars uit Israël worden vastgehouden. Hamas wist na de grote terreuraanval op 7 oktober de afgelopen maanden ook duizenden raketten af te vuren op Israëlische steden.