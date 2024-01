Jarenlange afbraakpolitiek leidt tot pleidooi voor verlaging zorgkwaliteit

Het ging in de aanloop naar de verkiezingen vooral over woningnood, immigratie, het klimaat en bestaanszekerheid. Niemand (behalve de SP) wilde het over de zorgproblematiek hebben, terwijl dit een van de grootste politieke uitdagingen vormt voor de komende decennia. Het is dan ook geen prettig verhaal.

'Liever minder goede zorg, dan helemaal geen zorg'

“Als we het hebben over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, dan zien we kwaliteit als een soort absolute die niet omlaag kan”, zegt gezondheidseconoom Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen op Radio 1. Hij analyseert de hoeveelheid zorgpersoneel en het opleidingsniveau, en concludeert: “We moeten ons erop voorbereiden dat de kwaliteit van de zorg een beetje omlaag moet, zodat hij wel uitgevoerd kan worden.”

Ingewikkeld

“Wat is nou de kwaliteit van de zorg die je krijgt als je op de wachtlijst staat? Nul. Dus je kunt heel lang wachten op hele goede zorg, of misschien wat minder lang wachten op wat minder goede zorg. De facto ben je dan beter af. En dat vinden we heel ingewikkeld om over te hebben”, aldus Mierau.

Het eerlijke verhaal

“Terechte observatie van Jochen Mierau. De kwaliteit van zorg moet omlaag om deze zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen”, reageert D66-Kamerlid Wieke Paulusma op X.

Stop de ontmenselijking en bureaucratie

“Eerlijk dat D66 nu openlijk pleit dat de kwaliteit van zorg omlaag moet. Dit is waar het jarenlang bureaucratiseren sowieso tot leidt. Beter is het ontmenselijken van zij die zorgen en zij die het nodig hebben te stoppen. Dan groeit het werkplezier en schiet de kwaliteit omhoog”, schrijft Renske Leijten op X.

Grootse politieke flater

“Verzorgingshuizen dicht én thuiszorg uitkleden. Een grootse politieke flater van Rutte 2 plus D66/CU/SGP. Het leidde tot massa-ontslag van 70.000 zorgmedewerkers en tot vele eenzame ouderen. In plaats deze fout te herstellen, is het pleidooi “kwaliteit omlaag”. Onbeschrijflijk”, aldus Leijten. "Vele economen en politici snappen niet dat je juist van kwaliteit motivatie krijgt voor dit mooie maar ook moeilijke werk."

De kwaliteit van zorg moet omlaag, omdat we simpelweg de mensen niet meer hebben om het werk te doen in de (nabije) toekomst, voorspelt gezondheidseconoom @JOMierau Luister de hele uitzending via https://t.co/iDTIVJb0ld pic.twitter.com/bbQdp46UNs — Niels Heithuis (@nielsheithuis) January 13, 2024