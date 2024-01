Historisch lage kiezerssteun voor Duitse kabinetspartijen

De kabinetspartijen in Duitsland zakken steeds verder weg in de peilingen, blijkt uit een nieuwe poll van het INSA. De zogenaamde Ampelkoalition (verkeerslichtcoalitie) heeft op dit moment slechts de steun van 31 procent van de kiezers, een historisch dieptepunt.

De socialistische SPD (rood), de liberale FDP (geel) en de ecologistische Bündnis 90/Die Grünen (groen) kregen 53 procent van de zetels toebedeeld na de verkiezingen in 2021 maar verloren daarna snel aan populariteit.

De conservatieve CDU/CSU (32%) en de radicaal-rechtse AfD (23%) profiteren daarvan, schrijft de Duitse krant Bild am Sonntag. Bijna drie op de vier respondenten (72%) zijn ontevreden over het functioneren van de federale overheid.

Even worse, while it's not unusual for government coalitions to hit a low at some point, it is a record low. No coalition was that low in the past 30 years. pic.twitter.com/gr8v7Ate5p