CBS: ‘6 procent vrijgekomen corporatiewoningen in 2021 naar statushouders’

Er werd in aanloop naar de verkiezingen nogal wat gegoocheld met cijfers met betrekking tot het vergeven van huurwoningen. Het CBS meldt op basis van een nieuwe analyse dat slechts zes procent van alle vrijgekomen huurwoningen van woningbouwcorporaties in 2021 zijn toegewezen aan statushouders.

Van alle huishoudens die verhuisden naar een corporatiewoning en geen vrije woning achterlieten, was tien procent een huishouden met statushouders. In totaal kwamen 169.000 corporatiewoningen vrij in 2021.

“Het idee dat asielmigranten zorgen voor een tekort aan sociale huurwoningen is niet gestoeld op feiten: van alle huishoudens die in 2021 zo'n woning kregen zonder een andere woning vrij te maken, was minder dan 8 duizend een huishouden van asielmigranten”, verduidelijkt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek op X.

"Van alle 80.000 huishoudens die verhuisden naar een corporatiewoning én geen vrije woning achterlieten, was bijna 10 procent een huishouden met statushouders", meldt het CBS op haar website.