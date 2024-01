BBB-senator en pluimveelobbyist Oplaat opnieuw in opspraak vanwege dubbele pet

Gert-Jan Oplaat is lid van de Eerste Kamer voor de BBB, waar hij sinds afgelopen zomer voorzitter is van de landbouwcommissie. Ook is hij al negen jaar voorzitter van Nepluvi, de belangenvereniging van pluimveeslachters in Nederland. Bovendien is hij sinds 2022 voorzitter van de Europese koepelorganisatie van pluimveehouders. Een dubbele functie die zorgt voor ongemak onder ambtenaren op het ministerie van Landbouw, blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Dubbele pet

De dubbele pet van Oplaat leidde al eerder tot vragen van PvdD over mogelijke belangenverstrengeling. Nu komt het landbouwministerie zelf met een nota waarin geanonimiseerde mails van ambtenaren op het departement zijn verwerkt. Zij blijken het 'wel ingewikkeld' te vinden om met Oplaat te praten in zijn rol als pluimveelobbyist. Een ambtenaar die 'regelmatig contact' heeft met de BBB'er, schrijft: “Dat maakt dat ik me niet of minder vrij voel om inhoudelijk dingen met hem te bespreken”.

Belangenverstrengeling

“Dit kan toch niet. BBB-senator Gert-Jan Oplaat moet een druk bestaan leiden. De voormalig kippenboer is niet alleen de kakelverse voorzitter van de landbouwcommissie in de Eerste Kamer, maar hij leidt ook de brancheorganisatie voor pluimveeslachterijen”, schrijft historicus en voormalig politicus Arend Jan Boekestijn op X.