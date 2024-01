Wilders is woest vanwege VVD-steun spreidingswet: “We hebben een probleem”

PVV-leider Geert Wilders is verrast en geïrriteerd, nu de VVD-Eerste Kamerfractie na lang wikken en wegen toch instemde met de spreidingswet. “We hebben een probleem”, zei hij voor aanvang van een gesprek met informateur Ronald Plasterk en onderhandelaars van VVD, NSC en BBB.

Door de opstelling van de VVD in de Senaat is de wet die verplichte spreiding van asielzoekers over Nederlandse gemeenten regelt, een feit. De PVV is fel tegen de 'dwangwet'. “MIJN HEMEL”, twitterde Wilders gisteravond al verbouwereerd, vlak na de bekendmaking.

"Aan de opmerking van Wilders te horen, zorgt dit meteen voor een gespannen sfeer in de formatie", zegt politiek verslaggever Fons Lambie tegen rtl nieuws. "De ja-stem van de VVD-fractie in de Eerste Kamer is een tegenvaller voor de formerende partijen. In de Tweede Kamer hadden PVV, VVD, NSC en BBB juist geprobeerd om de wet in de ijskast te zetten."

"De Eerste Kamer, nota bene de VVD-fractie zélf, laat zien een eigen koers te varen en wel in te stemmen met de spreidingswet. Wilders zal zich afvragen wat zijn afspraken met de VVD in een eventueel regeerakkoord dan waard zijn, als elk moment de Eerste Kamer een andere koers kan kiezen? Natuurlijk maakt de Eerste Kamer een eigen afweging, maar op een cruciale stemming gaan de VVD-senatoren in tegen de VVD-partijtop én dat laat ook de verdeeldheid bij de liberalen zien. De senatoren bleken gevoelig voor de druk van worstelende burgemeesters en wethouders in het land, vaak hun eigen partijgenoten."