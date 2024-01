Eén op de drie gemeenten vangt al minstens twaalf jaar geen asielzoekers op

De helft van de Utrechtse en Noord-Hollandse gemeenten heeft de afgelopen twaalf jaar geen asielzoekers opgevangen. In Groningen en Drenthe hebben alle gemeenten juist voor opvang gezorgd, blijkt uit informatie die op verzoek van rtv Noord door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verstrekt.

In cijfers: 111 van de 342 gemeenten doen al jarenlang niks om de geplaagde aanmeldcentra in Ter Apel en Budel wat lucht te geven. Deze zitten vooral in Utrecht (50%), Noord-Holland (48%), Friesland (44%), Noord-Brabant (39%), Gelderland (35%) en Limburg (32%). Al moet worden aangetekend dat op de Friese eilanden weinig mogelijkheden zijn tot opvang.

De druk komt daarom extra te liggen op gemeenten die vrijwillig willen bijdragen. In Groningen en Drenthe verzaakte geen enkele gemeente. In Overijssel (8%) zijn slechts twee gemeenten zonder opvang, waaronder Staphorst. In Flevoland (17%) is Urk de enige uitzondering.

