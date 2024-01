Nederlandse NAVO-admiraal waarschuwt: “Hele samenleving moet zich aanpassen aan nieuw, onvoorspelbaar tijdperk”

NAVO-kopstuk Rob Bauer waarschuwt dat 'niet alleen de legers van NAVO-landen, maar hun hele samenleving zich aan moet passen aan een nieuw, onvoorspelbaar tijdperk'. Dit is de enige manier voor het bondgenootschap om zichzelf te verdedigen en tegelijk Oekraïne te helpen in de strijd tegen de Russen.

“We hebben een oorlogstransformatie nodig”

De mindset moet veranderen bij overheden, maar ook bij private partijen, zegt de Nederlandse admiraal en belangrijkste militaire adviseur van het westerse militaire bondgenootschap. “Van een tijd waarin alles te plannen, te voorzien en te beheersen en gericht op efficiëntie was, naar een tijd waarin alles kan gebeuren, op elk moment. Een tijd waarin we het onverwachte moeten verwachten. Een tijd waarin we ons moeten richten op effectiviteit”, zei Bauer eerder vandaag in Brussel.

“In dit tijdperk moeten we ons voorbereiden op het onverwachte”

Hij pleit ervoor het defensie-budget te verhogen, zodat Oekraïne de extra munitie en wapentuig krijgt waar het om smeekt. “Oekraïne zal elke dag onze steun krijgen, omdat de uitkomst van deze oorlog het lot van de wereld zal bepalen.”

Eerder waarschuwde de Zweedse legertop al dat de bevolking zich mentaal voor moet bereiden op oorlog. En de Duitse krant Bild publiceerde een geheim document van de Bundeswehr dat aantoont dat de Duitse legertop zich voorbereidt op een eventuele Russische aanval vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen komend jaar.