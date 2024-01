Opvallend meer wethouders weg om gezondheidsredenen

Politiek gezien was 2023 voor wethouders een kalm jaar. Maar tegelijkertijd lijkt zich een veenbrand te ontwikkelen: sinds het aantreden van de nieuwe colleges in 2022 is een recordaantal wethouders om persoonlijke en gezondheidsredenen afgehaakt, meldt Binnenlands Bestuur.

Dat blijkt uit het Wethoudersonderzoek 2023 dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door DeCollegetafel. Het aantal wethouders dat politiek tijdelijk of definitief onderuitging, kwam in 2023 uit op een gemiddelde score van 89 wethouders. In totaal stopten 183 wethouders in 2023 tijdelijk of definitief. Met deze cijfers komt het jaar 2023 net in de top-10.

Tegelijkertijd is het aantal wethouders dat sinds de raadsverkiezingen is gestopt om gezondheids- en persoonlijke redenen zorgwekkend hoog. Sinds de start van de nieuwe colleges in 2022 zijn al 56 wethouders om persoonlijke redenen afgehaakt, dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige collegeperiode. Ook het aantal wethouders dat in deze collegeperiode om gezondheidsredenen afhaakt, is met 41 hoger dan ooit.