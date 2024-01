Is Dilan Yesilgöz nog wel de baas in de VVD?

Ze doet alsof ze de situatie nog helemaal onder controle heeft. In betoogjes waar het woord 'ik' vaak in voor komt, probeert Dolan Yesolgöz te doen alsof ze politiek leider is van de VVD. Maar de onderhandelaars in de (in)formtaie van de andere partijen zijn daarvan niet zo zeker meer.

Yesilgöz heeft tot tweemaal toe laten zien dat haar woord in de VVD bepaald geen wet is. Eerst was er de motie waarin ze opriep de spreidingswet niet te behandelen in de Eerste Kamer. Binnen vier uur reageerde Mark Rutte (VVD) met de constatering dat de motie ongepast was en dat de regering Rutte vierkant achter die wet staat.

En daarna kwam de verpletterende nederlaag in de Eerste Kamer, waar de VVD-fractie onder leiding van Edith Schippers liet zien dat ze zich niets aantrekt van de visie van de partijleider.

Met name de PVV van Wilders vraagt zich nu af wat afspraken met Yesilgöz voor zin hebben. Kan ze leveren wat ze afspreekt? Ze heeft de schijn tegen.

En dan is er volgende week het VVD-congres. Daar zal Yesilgöz van alle kanten onder vuur liggen. Van de rechtervleugel, omdat ze niet zonder meer wil meedoen aan de radicaal-rechts kabinet, en van de liberale vleugel, die huivert van regeren met de PVV.

De VVD pleegt een leider pas af te zetten als er een nieuwe klaar staat. En dat is (nog) niet zo. Maar de kans dat Yesilgöz aan het eind van dit jaar de VVD nog leidt is niet erg groot.