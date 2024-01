Oproep tot intifada binnen gebouw VU A’dam; onaangekondigde demonstratie legt UvA plat

De Universiteit van Amsterdam heeft gistermiddag alle gebouwen op Roeterseiland tijdelijk gesloten vanwege een onaangekondigde pro-Palestina-demonstratie. Dit 'om te voorkomen dat er binnen een onveilige situatie zou ontstaan', zegt een woordvoerder van de universiteit tegen AT5.

"Wij vinden het erg vervelend dat dit besluit noodzakelijk was", schrijft de UvA in een bericht aan de studenten. "Vooral voor alle studenten en medewerkers die hierdoor in studie en werk gehinderd worden. Maar de veiligheid van eenieder staat voorop binnen de UvA."

De demonstranten vinden dat de UvA zich uit moet spreken tegen Israël. "Toen Rusland Oekraïne binnenviel was het eerste wat ze deden hun bijna onvoorwaardelijke solidariteit uiten naar Oekraïne", aldus een woordvoerder van de organisatie. "Maar nu het in Palestina gebeurd, zijn ze stil."

Ondertussen werd binnen het gebouw van de Vrije Universiteit in de hoofdstad de intifada uitgeroepen door een viertal activisten met Palestina-vlaggen. Stadsdeelcommisielid Amsterdam Zuid Michael Vis (VVD) deelt de beelden op X: