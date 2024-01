Frans Timmermans ontkent dat hij alweer bezig is met een vertrek uit de Haagse politiek. Dat deed hij donderdag in een toespraak voor de Amsterdamse PvdA.

„Geloof niemand die zegt dat ik op het punt sta te vertrekken”, riep Timmermans. „Jullie zijn nog lang niet van mij af. Ik heb een missie van jaren.” Onlangs bracht de Financial Times de naam van de linkse partijleider in verband met een topfunctie in Brussel.