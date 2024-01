Amerikaanse beursverbreekt twee jaar oud record (slecht nieuws voor Trump)

Het gaat goed met de Amerikaanse economie. En nu de vrees voor inflatie en renteverhogingen is verminderd, is dat ook te zien aan de beurs.

De S&P500-index steeg vrijdag met 1,2 procent en sloot zo voor het eerst in twee jaar af op een record. De techzwaargewichten namen de sterindex op sleeptouw, in de eerste plaats de chipproducent Nvidia, gevolgd door Meta Networks, de groep van het sociaal medium Facebook.

Langzaam wordt de gemiddelde Amerikaan ook minder pessimistisch over de economische toekomst. Dat is goed nieuws voor de zittende president en slecht nieuws voor Donald Trump. Als de economische groei aanhoudt stijgt de kans dat Joe Biden wordt herkozen aanzienlijk. De eerste effecten van de boom zijn te zien in de polls, waar Trump niet langer voor ligt.