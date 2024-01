Dilan Yesilgoz heeft bereikt dat de VVD helemaal is ingestort. Na de nederlaag op 22 november bij de verkiezingen – daling naar 24 zetels – zijn er nu nog 13 over. Rutte behaalde in 2021 nog 34 zetels, daar zijn er 21 van verdwenen en verhuisd naar de PVV. De PVV van Wilders neemt al die zetels over en staat virtueel op 48 zetels.

Verder zijn er geen grote verschuivingen. Het maakt de druk op de VVD nog groter. Volgende week komt de partij voor een congres bijeen.