Heeft Trump syfilis of slechts een sneetje in zijn hand?

Eerder deze week werden rare rode vlekken geconstateerd op de rechterhand van Donald Trump. Op foto's is te zien dat hij een paar vlekken heeft verspreid over zijn hand.

Wat zou het zijn? De verklaringen buitelen over elkaar heen. Vooral de optie dat het symptomen zijn van syfilis was populair. Er waren ook minder serieuze verklaringen, zoals slijtage van de huid door het vele golfen.

Het kamp van Trump is na enige dagen ook met een verklaring gekomen. De ex-president had zich gesneden aan een vel papier en het bloed was verspreid over zijn hand.