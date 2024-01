“Drie factoren tonen aan dat het Westen al verslagen is”

n 1976 voorspelde de Franse historicus en antropoloog Emmanuel Todd nauwkeurig de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Een paar jaar later gebeurde het daadwerkelijk. Nu kijkt de ‘profeet’ opnieuw naar de toekomst van de wereld – en je kunt alleen maar hopen dat hij ongelijk heeft.

Want hij denkt dat de dominantie van het westen voorbij is en de macgt in de wereld onomkeerbaar elders ligt.

In Die Welt legt hij uit waarom hij dat denkt.

Volgens Emmanuel Todd zijn de drie factoren die het einde van de Westerse wereld inluiden:

Het industriële verval van de VS, dat zijn economische en militaire macht ondermijnt en zijn democratische waarden aantast.

Het verdwijnen van het Amerikaanse protestantisme, dat de culturele en morele basis vormde voor de Westerse beschaving en zijn universalistische pretenties.

De opkomst van Rusland en China als nieuwe grootmachten, die een alternatief model van ontwikkeling en samenleving bieden, gebaseerd op autoritarisme, nationalisme en pragmatisme.

Todd stelt dat deze factoren een onomkeerbaar proces van historische verandering hebben ingezet, dat de Westerse dominantie zal beëindigen en een multipolaire wereldorde zal creëren.