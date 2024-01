Westland gaat alles uit de kast trekken om asielzoekers tegen te houden: “We laten ons niks opleggen”

De gemeente Westland wil niet meewerken aan de uitvoering van de spreidingswet, waarbij gemeenten uiteindelijk gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Een meerderheid van de raad wil er alles aan doen om het proces te frustreren, schrijft Omroep West.

Geen draagvlak

Westland heeft 110.000 inwoners en zal daarom 700 asielzoekers op moeten vangen om eindelijk ook een eerlijke bijdrage te leveren. "We kunnen niet eens onze eigen jongeren, ouderen en arbeidsmigranten huisvesten. En dan moeten we nu wel 700 asielzoekers plaatsen. Dat valt aan de gewone burger gewoon niet uit te leggen", zegt fractievoorzitter VVD Westland Guus Bakker tegen Omroep West.

“We laten ons niks opleggen”

"We laten ons niks opleggen. Er is hier geen draagvlak voor. De kiezer in Westland nee tegen een azc", aldus Remmert Keizer, fractievoorzitter van GemeenteBelang Westland. FvD en LPF denken er net zo over. "We bepalen zelf wat we doen met onze ruimte, en er is hier gewoon geen plek. We gaan er alles aan doen om dit besluit tegen te houden en laten ons niks opleggen, zeker niet door een Eerste Kamer die anders had moeten beslissen."

"Omwonenden gaan procederen", meent Bakker. "Dan gaat het alsnog heel lang duren voordat er iets gerealiseerd is." D66, CDA, GroenLinks en PvdA zijn wel voor uitvoering van de wet. Benjamin Hofland (D66): "Binnen een gemeente die zó groot is en zóveel inwoners kent, is uitvoering uitdagend, maar zeker haalbaar."