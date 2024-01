Sjuul Paradijs is totaal de weg kwijt: 180 graden draai over spreidingswet en orders voor Yesilgöz

Voormalig Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs lijkt totaal de weg kwijt te zijn, nadat hij binnen zes dagen twee volledig tegenstrijdige berichten op socialmediaplatform X heeft gezet. Op 16 januari juicht hij de 'solidariteit' van de spreidingswet nog toe, maar vandaag is de 'dwangwet' volgens hem opeens dramatisch voor het land.

De laatste twee tweets van Sjuul: “Blij dat er nog wel fatsoen is in de Eerste Kamer. Terecht dat solidariteit de enige weg is naar goede oplossingen. #Spreidingswet”; en even later: “Advies aan DilanYesilgöz: sla zo snel mogelijk met je vuist op tafel. Morgen nog. Bewijs je leiderschap ook in je partij. Zet de dwangwet in de ijskast totdat er een oplossing is voor de instroom. Anders loopt het fout. In de formatie en in je partij. Nu handelen!”

“Er kan veel veranderen in zes dagen”, reageert EenVandaag-verslaggever Floris Prenger op X.

Er kan veel veranderen in 6 dagen. pic.twitter.com/y61LZVOFUo — Floris Prenger (@florisprenger) January 22, 2024

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Frans Weisglas schrijft: “Dus jij bent van mening, Sjuul, dat een wet (de spreidingswet, niet de dwangwet) die door beide Kamers is aangenomen door een politiek leider in de ijskast moet worden gezet. Hoe noem je zoiets? Niet democratie.”

“Sjuul, de wet heet Spreidingswet. Dwangwet is een hitserige term van populisten voor een wet die democratisch tot stand is gekomen. Zulks noemt men ook wel democratie, ook als de uitkomst niet die van jou is”, aldus oud-fractievoorzitter ChristenUnie van de Tweede Kamer Leen van Dijke.