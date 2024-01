PVV pleegt kiezersbedrog door afschaffing eigen risico tegen te houden

De PVV ligt in de Tweede Kamer en op sociale media zwaar onder vuur, omdat ze op hun verkiezingsbeloften terug zijn gekomen en het eigen risico in de zorg nog niet willen afschaffen. "Ik kan nu niet op de zaken vooruitlopen", zei PVV-Kamerlid Agema bij de behandeling van de zorgbegroting.

Wilders onderhandelt met NSC, VVD en BBB over een nieuw kabinet. De eerste twee partijen zijn tegen de afschaffing van het eigen risico van 385 euro. "We hopen het in de formatie te regelen", aldus Agema. Maar dit kon nog wel eens heel lang duren, of zelfs helemaal niet materialiseren. Terwijl er nu in de Tweede Kamer een meerderheid is voor afschaffing.

PVV blokkeert afschaffing eigen risico

Het zou al deze week geregeld kunnen worden bij de behandeling van de zorgbegroting, maar de PVV blokkeert dit. En dat terwijl populist Geert Wilders in een belangrijk verkiezingsdebat nog riep tegen Frans Timmermans (PvdA): “Mevrouw kan niet wachten, mevrouw moet dat geld nú hebben. Dat u niet zegt ‘We gaan dat eigen risico morgen afschaffen’ is een schande.”

"Het is een schande"

Het afschaffen van deze zorgkosten is al jaren een kernpunt van de PVV, maar nu ze de grootste partij zijn, houden ze – tot verbijstering van andere voorstanders zoals SP en GroenLinks-PvdA, maar ook tegenstanders zoals D66 en ChristenUnie – de boot af. "Ik moet even bijkomen van de vaagheid van de PVV. U heeft het de kiezers beloofd", aldus D66-Kamerlid Paulusma. "Wat zijn uw beloften waard?"

'Wilders gooit deur keihard dicht'

De PVV heeft de sleutel in handen, maar slaat de deur keihard dicht", zegt SP-Kamerlid Bushoff die de opstelling van Agema's partij laf vindt. Ze hield voet bij stuk en begreep de 'rare agressiviteit' niet van de SP.