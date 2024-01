Nederlands consulaat in Istanboel ontsnapt aan wraak IS vanwege verbranden Koran

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) wilde vorig jaar het Nederlandse consulaat in Istanboel aanvallen met kalasjnikovs en handgranaten. Het zou een spectaculaire aanslag moeten worden met veel doden. Nederland en Zweden moesten een lesje worden geleerd, want daar ­waren rechtse activisten actief die Korans in brand staken. Dat schrijft De Telegraaf na onthullingen in Spaanse media

Een van de terroristen kreeg wroeging en zorgde ervoor dat de aanslag niet doorging, aldus Turkse media.

Brein achter het aanslagplan in ­Istanboel was Islamitische Staat provincie Khorasan (IS-KP), de Afghaanse tak van het terreurkalifaat IS. Vanuit Afghanistan bereidden ze de aanval professioneel voor.