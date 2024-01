Bij BBB zijn ze slecht in rekenen en dat frustreert de formatie

Dat BBB-voorvrouw Van der Plas niet zoveel belangstelling heeft voor feiten en onderbouwing wist de oplettende burger al een tijdje. Nu blijkt het gebrek aan feitenkennis ook een probleem in de formatie, schrijft De Telegraaf. Met name het financiële niveau van BBB zorgt voor hoofdbrekens aan de formatietafel. Bronnen rond de formatie signaleren een gebrek aan kennis bij de partij.

BBB’s financiële onderhandelaar Henk Vermeer erkent dat financiën de afgelopen jaren geen prioriteit zijn geweest voor de partij, maar stelt dat BBB ook voorbij de ’modellenwerkelijkheid’ wil kijken.

De gebrekkige financiële kennis speelde partijleider Caroline van der Plas vorig najaar al parten toen ze in de Kamer werd uitgelachen om het uitdelen van ’gratis bier’.

De zorgen zijn vooral opgeborreld toen een week geleden de rekenmeesters van het ministerie van Financiën, het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank aanschoven voor een gesprek met de formerende partijen. De vragen die BBB stelde, waren volgens meerdere bronnen van een dusdanig laag niveau dat ze tot opgetrokken wenkbrauwen bij de formatiepartners leidden. Vooral bij Omtzigt werd er vertwijfeling bespeurd, schrijft De Telegraaf

Vermeer is inmiddels Kamerlid en sluit als financiële secondant aan bij een deel van de formatiegesprekken. Hij erkent dat financiën de afgelopen jaren geen prioriteit is geweest voor BBB. De partij heeft ook geen erkend financieel deskundige in huis. „Van Caroline is bekend dat ze dyscalculie heeft en ik ben ook geen econoom”, zegt Vermeer.