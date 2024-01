Vijftig zakjes cocaïne opgedoken op kantoor van Belgische minister van Onderwijs

Op het kantoor van de Belgische (Franstalige) minister van Onderwijs Caroline Désir zijn vijftig zakjes met cocaïne gevonden. Een politiek medewerker is opgepakt op verdenking van de handel in verdovende middelen, schrijven Belgische media.

De vondst werd al zo'n vijf weken geleden gedaan, vlak nadat Désir hoorde dat haar medewerker was gearresteerd. Andere medewerkers doorzochten hierop het hele kantoor op zoek naar spullen die verband houden met criminele activiteiten. Toen zouden de tientallen zakjes cocaïne zijn opgedoken.

Het Franstalige dagblad La Dernière Heure had gisteravond de primeur. Zij schrijven dat de verdachte de zoon is van Fadila Laanan, een voormalig minister en huidig Brussels parlementslid.

Désir en Laanan behoren beiden tot de sociaaldemocratische PS. De Vlaamse krant De Morgen denkt dat de zaak de PS 'sowieso pijn' gaat doen. "De partij staat voor een uitdagend verkiezingsjaar en voelt de hete adem van de PTB in zijn nek", schrijven ze. De PTB is een zeer linkse, communistisch georiënteerde partij die in peilingen de grootste is.