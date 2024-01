Frans Timmermans zet betaling wachtgeld stop

Frans Timmermans heeft de uitbetaling van zijn omstreden wachtgeld uit Brussel stopgezet. Dat bevestigen de Europese Commissie en PvdA/GL. Na zijn zelfgekozen vertrek als Eurocommissaris had Timmermans twee jaar recht op een royale wachtgeldregeling. De politicus beloofde de uitkering, van circa 15.000 euro per maand, stop te zetten bij zijn aantreden in de Tweede Kamer. In theorie had hij zijn vergoeding als Kamerlid kunnen aanvullen.

De Europese Commissie en PvdA/GL bevestigen dat de partijleider in december voor het laatst wachtgeld heeft ontvangen. De vergoeding was punt van kritiek bij politieke tegenstanders.