VVD-partijvoorzitter Wetzels: we hebben voor hetere vuren gestaan

VVD-partijvoorzitter Eric Wetzels heeft bij de opening van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VVD gezegd dat de partij een rumoerige tijd doormaakt, maar ook dat de VVD "voor hetere vuren heeft gestaan". Zo'n 900 leden zijn zaterdag naar de ALV in Noordwijkerhout gekomen.

In de afgelopen weken zijn VVD-bewindslieden, Kamerleden en kaderleden het land ingegaan "om het gesprek aan te gaan met u en met onze achterban", zei Wetzels. "Over waar wij voor staan en welke uitdagingen op ons afkomen. En dat is behoorlijk pittig, maar we hebben wel voor hetere vuren gestaan. Dus dat komen wij ook alweer door als liberale partij."

Binnen de VVD is het al tijden onrustig na het zetelverlies bij de Kamerverkiezingen. Ook de keuze van VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz om een eventueel kabinet met PVV, NSC en BBB alleen te gedogen, ligt moeilijk. De partij is ook verdeeld over de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers.