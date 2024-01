Yesilgoz probeert de VVD-leden uit te leggen waarom er sinds haar aantreden zoveel misgaat

Dilan Yeşilgöz, de partijleider van de VVD, heeft tijdens het ledencongres van haar partij in Noordwijkerhout aangegeven dat ze vertrouwen heeft in een stabiele samenwerking met PVV, NSC en BBB. Ze is ervan overtuigd dat veel VVD-standpunten in een nieuw kabinet verwezenlijkt kunnen worden. Yeşilgöz heeft echter ook aangegeven dat de VVD alleen gedoogsteun wil geven aan een mogelijk kabinet met deze partijen. Ze had verwacht dat deze beslissing op kritiek zou stuiten, maar was verrast door de hevigheid van de reacties[.

Ondanks de kritiek en de onrust binnen de partij, heeft Yeşilgöz aangegeven niet van plan te zijn om op te geven. Ze heeft benadrukt dat de VVD alles zal doen om een regering mogelijk te maken en dat aan de VVD het niet zal liggen. Van de boodschap om alleen te willen gedogen, nam Yeşilgöz overigens niets terug.