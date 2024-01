Staatssecretaris Van Huffelen neemt afscheid van X

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) is het niet eens met de koers van X onder eigenaar Elon Musk en heeft daarom besloten om niet meer actief te zijn op het sociale medium. Dat bevestigt haar woordvoerder na berichtgeving van NU.nl. Ze verduidelijkt dat het een persoonlijke keuze is en geen kabinetsbeleid. De bewindsvrouw heeft haar besluit vrijdag wel medegedeeld in de ministerraad.

De bewindsvrouw maakt zich al langer zorgen over de rol die sociale media spelen in de democratie, bijvoorbeeld waar het gaat om desinformatie. Tot haar ergernis heeft X uitnodigingen van het kabinet om hierover in gesprek te gaan herhaaldelijk afgeslagen. Ze vindt het bovendien bezwaarlijk dat het sociale medium geen Nederlandstalige mensen in dienst lijkt te hebben die berichten nalezen en beoordelen of regels worden overtreden.