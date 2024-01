OZB, vergunningen, parkeren, paspoort: Gemeentelijke heffingen stijgen hard in 2024

Gemeenten hebben moeite om hun begrotingen rond te krijgen, en dus schroeven ze de heffingen flink omhoog. Ze begroten in totaal 13,3 miljard op te halen dit jaar, 8,5 procent meer dan in 2023. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit de grootste toename is sinds 2007.

De ozb, gebaseerd op de WOZ-woningwaarde, is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Ze verwachten hiermee 5,5 miljard euro op te halen, een stijging van 7,5 procent op jaarbasis. Daarna brengen de afvalstoffenheffing (gemiddeld 6% duurder), rioolheffing (+7%) en parkeergelden (+11%; in totaal geraamd op 1,3 miljard euro) het meeste op.

De verwachting is dat er liefst 52 procent meer geld binnenkomt vanwege nieuwe paspoort- en ID-kaart-aanvragen. Dit vanwege een aanpassing van de geldigheidsduur van de officiële documenten van vijf naar tien jaar in 2014. Ook de toeristenbelasting gaat waarschijnlijk zo'n 110 miljoen extra opleveren dit jaar. Hier plukt Amsterdam (+47%) de meeste vruchten van.