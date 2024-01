Meer dan de helft van de Nederlanders wil Israël uitsluiten van Eurovisie Songfestival

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat Israël uitgesloten moet worden van deelname bij het komende Eurovisie Songfestival vanwege de oorlog in Gaza. Dat blijkt uit een onderzoek onder 20.000 leden van het RTL Nieuwspanel.

De meerderheid van de ondervraagden (53%) vindt dat de reactie van Israël op de terreur van Hamas te ver gaat en dat een signaal nodig is. Ook denken zij dat de oorlog 'de sfeer van het festival' en de puntentelling zal beïnvloeden, meldt RTL Nieuws.

Drie op de tien is tegen een boycot. Opiniepeiler Gijs Rademaker zegt dat de meeste deelnemers aan het onderzoek die tegen de verbanning zijn, aangeven dat Israël 'niet is begonnen' en dat het niet te vergelijken is met de situatie in 2022 toen Rusland werd uitgesloten vanwege de inval in Oekraïne.

De druk op songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) wordt steeds groter. Vooral in de Scandinavische landen roepen songfestivalfans al enkele weken op om Israël tijdens de komende editie in mei uit te sluiten. Verschillende artiesten in IJsland, Noorwegen en Finland bundelden de krachten en tekenden petities. Tot nu toe wil de EBU niets weten van een Israël-boycot.