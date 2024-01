Geheim EU-plan gelekt om Hongaarse economie te saboteren

Er is een geheim plan van Brussel uitgelekt om de Hongaarse economie te saboteren als premier Viktor Orbán deze week opnieuw een steunpakket blokkeert van 50 miljard euro voor Oekraïne.

Het plan waar de Financial Times over schrijft, laat zien hoe groot de woede is onder Europese leiders om wat door een diplomaat 'een beleid van chantage' wordt genoemd van de Hongaarse premier, die de meest pro-Russische staat van het blok leidt. Volgens de zakenkrant heeft het plan als doel om de Hongaarse munt te verzwakken en het vertrouwen van investeerders te ondermijnen.

Afgelopen december blokkeerde Orbán al 50 miljard euro steun aan Oekraïne, reden waarom het pakket donderdag opnieuw besproken wordt. Volgens de FT staat er in het document dat "als er geen overeenstemming komt op 1 februari andere regeringsleiders publiekelijk zullen verklaren dat in het licht van het niet-constructieve gedrag van de Hongaarse premier, zij zich niet kunnen voorstellen dat er nog EU-fondsen richting Boedapest gaan."

Het plan zou een achtergrondbriefje zijn, geschreven door het secretariaat van de Europese raad en zou zijn gelekt om Orbán onder druk te zetten voor donderdag.

Orbán ligt al langer dwars en de Europese lidstaten hebben er genoeg van. Ze hebben al gedreigd met artikel 7 van het verdrag van de Europese Unie waarmee Hongarije het stemrecht ontnomen kan worden.