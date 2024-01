‘PVV van Wilders is schijnpartij van bordkarton’

David Bosch en Sjors Nagtegaal, twee Utrechtse PVV’ers verlieten de partij een maand voordat de PVV ineens heel groot werd Toch lijken ze er bepaald niet rouwig om. Geert Wilders leidt geen partij, maar een façade met niets erachter, zeggen ze in NRC. „Het is zó amateuristisch allemaal.”

De twee PVV-verlaters doen een boekje open over het gebrek aan organisatie in hun voormalige partij. Organisatie is er niet en mág ook niet. Toen de lokale PVV’ers een poging deden met andere PVV’ers in contact te komen, greep de persvoorlichter van de Haagse fractie al snel in: „‘Opheffen die appgroep!’ Want alles mocht alleen landelijk geregeld worden.” Wilders is namelijk als de dood de greep op de partij te verliezen

En contact met de grote leider? Dat is heel uitzonderlijk, vertelt Nagtegaal. Fractiegenoot Martine van der Velde, in het zeldzame bezit van Wilders’ telefoonnummer, deelde kattenfoto’s met hem. „Dat zorgde volgens mij voor een soort bonding. Toen Geert hier in Utrecht was, heb ik voor de grap nog gezegd: ík ben meer een hondenmens. Later dacht ik: misschien vindt hij me daarom niks. En werd Martine lijsttrekker, en zit zij intussen in de Tweede Kamer.”

De controlemanie van Wilders maakt de komst van een kabinet-Wilders bijna onmogelijk. Hij zou immers macht moeten delen met andere PVV-ers, zoals fractievoorzitter en de bewindspersonen. Delen kan Wilders niet, en bovendien zijn de fractileden gekozen op loyaliteit, niet op talent.