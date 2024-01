‘Organisator anti-Hamas-protest opgepakt en doodgemarteld in Gaza’

Twitterkanaal Gaza Report meldt dat een van de leiders van een recent anti-Hamas-protest in de straten van Gaza uit de weg geruimd is door de Palestijnse islamitische politieke organisatie die sinds 2007 de Gazastrook bestuurt.

Volgens lokale berichten uit Gaza is Mohamed Abdel Sala Abu Tabaneh in Rafah gearresteerd, en vervolgens doodgemarteld.

“De Ahrar Gaza-groep – die recente protesten in de straten van Gaza heeft georganiseerd, waarbij Hamas wordt opgeroepen om te stoppen met vechten – meldt dat een van hun belangrijkste leiders, Mohamed Abdel Salam Abu Tabaneh, in Rafah is gearresteerd door Hamas. Vervolgens is hij gemarteld in gevangenschap, en aan zijn verwondingen overleden”, schrijft Gaza Report op X.

The Ahrar Gaza group which is said to be organizing recent protests calling on Hamas to stop the fighting, announced that one of its main organizers, Mohamed Abdel Salam Abu Tabaneh, was arrested in Rafah by Hamas, where he was tortured to death, and he died yesterday in custody pic.twitter.com/7xuyf77UK5