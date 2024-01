Als moslim verklede Israëlische soldaten dringen ziekenhuis binnen en schieten drie mensen dood

Soldaten van het Israëlische leger zijn vermomd als moslim en met valse baarden het Ibn Sina-ziekenhuis in Jenin op de Westelijke Jordaanoever binnengedrongen, waarna ze drie mensen hebben geëxecuteerd, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt tijdens een operatie in het ziekenhuis 'drie terroristen te hebben geneutraliseerd'.

De legeractie vond plaats omdat er zich binnen de muren van het ziekenhuis Hamasstrijders schuil zouden houden. Op camerabeelden is te zien hoe de Israëlische soldaten verkleed als moslim of in een witte doktersjas rondlopen, op zoek naar hun doelwitten.

Op foto’s van persagentschap AFP van na de terroristenjacht, blijkt dat een van de slachtoffers is neergeschoten terwijl hij op een ziekenhuisbed lag. In het bebloede hoofdkussen zit een kogelgat.