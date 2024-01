Meer alcoholgebruik en criminaliteit in Rusland ‘vanwege oorlog in Oekraïne’

Russen grijpen naar de fles als nooit tevoren. In het afgelopen jaar is circa 2,3 miljard liter sterke drank over de toonbank gegaan, een nieuw Russische record, meldt de Amerikaanse denktank Jamestown Foundation. Ook de criminaliteit zit in de lift; er zijn in meer dan tien jaar niet zoveel misdrijven begaan als in 2023.

Het gevolg van alle drankgebruik is dat er afgelopen jaar veel meer Russen opgenomen moesten worden vanwege alcoholisme of een 'alcoholische psychose'. In de afgelopen jaren was er juist een afname hiervan te zien, schrijft De Telegraaf.

In de gehele samenleving neemt het alcoholmisbruik toe, maar vooral in de autonome regio's gaat het hard. Dit zijn afgelegen regio's waar veel etnische minderheden wonen en waar het Russische leger veel rekruten vandaan haalt. Hetzelfde geldt voor de toename van criminaliteit.

Veel criminelen hebben ervoor gekozen om te vechten in Oekraïne in ruil voor gratie. Na zes maanden zit hun diensttijd er vaak op. Als ze het overleven, dan keren ze terug naar Rusland, waar ze in hun oude, criminele gedrag vervallen, meldt de denktank.

De ontwikkelingen wijzen op 'groeiende sociale apathie in de Russische samenleving', die weer van invloed kan zijn op de economie en de stabiliteit van het land, met name door onrust in de autonome regio’s. “Rusland zou in de nabije toekomst uiteen kunnen vallen en deels desintegreren”, concludeert de denktank.