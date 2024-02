Trump staat dik voor in ‘swing states’: Dassen (VOLT) waarschuwt dat Europa aan de bak moet

Komende week is het erop of eronder voor de Republikeinse presidentskandidaat Nikki Haley (52) bij de voorverkiezingen in haar thuisstaat South Carolina. Als ze daar niet wint, dan lijkt er niets meer in de weg te staan voor Donald Trump (77) zijn Republikeinse nominatie. De man zal in zijn handen wrijven, want hij staat in de 'swing state'-polls dik voor op zittend president Joe Biden (81).

Haley hamert in debatten, speeches en verkiezingsspotjes op de leeftijd en geestelijke gesteldheid van Trump en Biden, in een laatste poging om het tij te keren. Maar de polls wijzen allemaal op een verkiezingsstrijd tussen de twee senioren.

De keuze die de Amerikaanse kiezers op 5 november 2024 in de 'swing states' maken, heeft indirect ook gevolgen voor Europa. Iets wat Volt-leider Laurens Dassen nogmaals aanstipt op X: “Trump staat dik voor in zogeheten ‘swing states’ — deelstaten waar niet standaard dezelfde partij wint. We kunnen blijven hopen dat Biden wint, maar hoop alleen is een slechte veiligheidsstrategie. We moeten in Europa echt aan de bak.”

Dit zijn de nieuwste politieke peilingen van de Bloomberg News Poll:

WISCONSIN

Trump 49% (+5)

Biden 44%

MICHIGAN

Trump 47% (+5)

Biden 42%

PENNSYLVANIA

Trump 48% (+3)

Biden 45%

NORTH CAROLINA

Trump 49% (+10)

Biden 39%

ARIZONA

Trump 47% (+3)

Biden 44%

GEORGIA

Trump 49% (+8)

Biden 41%

NEVADA

Trump 48% (+8)

Biden 40%