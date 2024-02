Verdeelsleutel Spreidingswet: Rijke gemeenten gaan tot twee keer zoveel asielzoekers opvangen

Door het aannemen van de Spreidingswet worden asielzoekers eerlijk verdeeld over alle gemeenten in Nederland. Bij de verdeelsleutel wordt niet alleen gekeken naar het aantal inwoners per gemeente, maar is ook het opleidingsniveau, inkomen en werk van groot belang. Dit betekent dat rijke gemeenten tot twee keer zoveel asielzoekers op gaan nemen per hoofd van de bevolking dan armere gemeenten, heeft Binnenlands Bestuur berekend.

Met dank aan de SP

Dit hebben we te danken aan een amendement van de SP, waarmee de Tweede Kamer in oktober instemde. “Niet meer alleen gemeentes als Hoogeveen en Heerlen, maar ook gemeentes als Blaricum en Bloemendaal moeten asielzoekers op gaan vangen. Het afwentelen van de opvang van asielzoekers op arme gemeentes moet stoppen”, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

De gemeente Heerlen heeft de laagste welvaartsscore in Nederland, wat betekent dat ze niet ruim 500 maar 326 asielzoekers op moeten vangen van het rijk – uitgaande van een landelijke opgave van 96.000 gevraagde plekken.

Twee keer zoveel

In het rijke Bloemendaal – met 23.922 inwoners een kleine gemeente – slaat de weegschaal juist de andere kant uit. In plaats van 128, zullen zij 172 asielzoekers op moeten vangen. Waar er in Heerlen één asielzoeker per 268 inwoners moet worden gehuisvest, is dat er in Bloemendaal één per 139 inwoners.

Indicatieve opgave

Gemeenten krijgen tot november de tijd om zelf plekken aan te bieden bij de provincie. De provincie gaat in overleg met gemeenten om te komen tot een provinciaal plan. Dat hoeft niet één op één overeen te komen met de verdeling die het rijk maakt. Provincies en gemeenten mogen onderling afspreken om bijvoorbeeld de asielopvang te centreren. Pas als het provinciale plan onvoldoende is gaat het rijk over tot het aanwijzen van gemeenten die plekken moeten aanbieden.