Westlandse raad neemt motie tegen spreidingswet aan, oppositie kwaad: “Onszelf te kakken gezet”

Een meerderheid van de gemeenteraad Westland heeft voor een motie gestemd die het college verplicht om het kabinet in Den Haag aan te schrijven over de spreidingswet. Het Westland vangt al sinds 2010 geen asielzoekers meer op, en ze zijn ook niet van plan om daar nu mee te beginnen.

Asociale gemeente

De gas- en elektra-verslindende glastuinbouwgemeente laat continu 12.000 tot 16.000 arbeidsmigranten in hun kassen werken, terwijl er slechts plaats is voor de huisvesting van 4500 van deze mensen. Dat mogen omliggende gemeenten opknappen. Ook voor asielzoekers is er volgens de Westlandse LPF, VVD, GBW, Forum voor Democratie en Westland Verstandig (totaal 27 stemmen) geen plaats binnen de gemeentegrenzen. GroenLinks, D66, ChristenUnie SGP, PvdA en CDA (11 stemmen) stemden tegen.

'De clown van Nederland'

Oppositiepartijen uitten stevige kritiek op de houding van andere partijleiders tijdens het debat. “We zijn het sukkeltje van Nederland”, zei Benjamin Hofland van D66. “Waarom eigen volk eerst en niet hen die dat zo hard nodig hebben? Is er dan echt geen hectare over in het Westland? We moeten onze verantwoordelijkheid hierin pakken. Ik ben me ervan bewust dat het niet makkelijk is. Maar als we dit nalaten zijn we de clown van Nederland.”

Door de spreidingswet zal Westland huisvesting moeten gaan bieden aan 702 asielzoekers. Burgemeester Bouke Arends liet eerder al weten dat de wet uiteindelijk toch uitgevoerd zal moeten worden. “We zijn een eenheidsstaat”, zei hij vorige week. “Er wordt een wet aangenomen en dat hebben we uit te voeren”, schrijft Omroep West.