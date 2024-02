Waarom vluchtelingen uit de Oekraïne terug kunnen naar hun land

Er ging een hoongelach op toen Mona Keizer (BBB) opperde dat vluchtelingen uit Oekraïne die nu hier wonen veilig terug kunnen naar hun land. Het was het zoveelste bewijs dat BBB bestaat uit nitwitten en non-valeurs.Maar is het zo raar? Oekraïnedeskundige Bob Deen vindt het helemaal niet zo gek, zegt hij in het FD.

‘Ik had moeite met de emotionele manier waarop gereageerd werd: alsof je onmenselijk bent als je die vraag stelt. Ik vind het niet zo’n onredelijke vraag. Oekraïne stelt die vraag ook hardop. Het land geeft steeds meer signalen dat het wil dat vluchtelingen terugkomen. Ze hebben een personeelstekort, en ze hebben mannen nodig voor het leger. Het is eigenlijk best een goed moment om dit te bespreken. De Europese richtlijn die Oekraïners uit het hele land tijdelijke bescherming geeft loopt nog een jaar. We moeten gaan nadenken over wat we willen na maart 2025.’

‘Het hangt uiteraard af van hoe de oorlog zich ontwikkelt, maar ik denk dat er wel delen van het land zijn die op termijn veilig genoeg zijn om naar terug te keren. Niet de door Rusland bezette gebieden, en ook niet het gebied ten oosten van de Dnipro.

In het westen van het land zijn maar af en toe luchtaanvallen. De kans dat je daar als burger door een raket of drone wordt getroffen is echt heel klein. We zullen meer maatwerk moeten leveren: iemand die uit het bezette Bachmoet vlucht heeft een heel ander, veel sterker verhaal dan iemand uit Lviv die in Nederland in de bouw wil werken.’