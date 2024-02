‘Kansloos en gevaarlijk”: Caroline van der Plas vliegt weer uit de bocht

Verkapte dreigementen, zoals dat van FDF-leider Mark van den Oever aan het adres van politici, zijn "niet OK", zegt NSC-fractievoorzitter Pieter Omtzigt. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas had hier afstand van moeten nemen toen haar ernaar werd gevraagd, aldus Omtzigt. De FDF-leider gaf aan dat onder anderen een van de NSC-Kamerleden tijdens de felle boerenprotesten "in het middelpunt van de belangstelling" zal komen te staan.

Van der Plas werd in de talkshow Op1 vrijdagavond gevraagd om een reactie op de uitlatingen van FDF-leider Van den Oever. Die richtte zijn pijlen op NSC-Kamerlid Harm Holman, die namens de nieuwe partij het woord voert over landbouw, en op landbouwminister Piet Adema. "Ja, dan gaan we het dáár weer over hebben", verzuchtte Van der Plas in het programma. De BBB-voorvrouw wilde alleen praten over het oplossen van problemen voor de boeren.

Omtzigt, die onder anderen met Van der Plas onderhandelt over een eventueel nieuw te vormen kabinet, vindt dat te mager. "Daar neem je gewoon afstand van", zegt hij tegen haar op X.

Ook andere politici zijn niet te spreken over de insinuatie van Van den Oever en de reactie van Van der Plas. "Dit doe je echt niet. Bedreigen niet, en wegwuiven ervan ook niet", zegt CDA-Kamerlid Eline Vedder. "Mijn boerenhart huilt", aldus de christendemocraat. D66-leider Rob Jetten noemt het "zwak" dat Van der Plas de intimidatie en de felle protestacties van boeren, waarbij snelwegen worden geblokkeerd, niet veroordeelt. Hij roept haar op tempo te maken aan de formatietafel.

Volgens Volt-leider Dassen is de reactie van Van der Plas "kansloos en gevaarlijk".