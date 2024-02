Gaat Taylor Swift de Amerikaanse presidentsverkiezingen beslissen?

Donald Trump staat er goed voor in de peilingen, en verzekert zijn trouwe volgelingen dat hij in november voor de 'derde keer' zal gaan winnen. Maar het zou zomaar kunnen dat Taylor Swift hier een stukje voor gaat steken. De popster heeft zelf geen politieke ambities, maar gaat zich mogelijk wel stevig bemoeien met de verkiezingscampagne.

Republikeinen zijn bang voor Swift

De Republikeinen beginnen al nerveus te worden. Ze zijn bang dat de Amerikaanse singer-songwriter (34) haar steun uitspreekt voor Joe Biden, en miljoenen fans overtuigt om voor de Democraat te gaan stemmen. Vier jaar geleden schaarde Swift zich ook achter Biden en noemde ze Donald Trump een bedreiging voor de democratie. Haar fanschare is sindsdien alleen maar gegroeid.

Factor van betekenis

“Ik denk dat de artiesten zelf niet per se belangrijk zijn, het gaat uiteindelijk om de cijfers. Die 'Swifties' zijn met heel veel en ze zijn heel loyaal. De cijfers die deze artiest haalt met streaming, verkoop en concertkaarten… Het is zó van een andere orde, dat dit bij de presidentsverkiezingen in november best een factor kan zijn”, legt muziekkenner Leo Blokhuis uit in HLN.

Registratie is nodig om te mogen stemmen

Ook in de VS is het een hele uitdaging om jongeren te mobiliseren voor verkiezingen. Een eerdere oproep van Swift via haar Instagramaccount (279 miljoen volgers) om je te registreren voor de verkiezingen, was een flink succes. “Het gevolg was dat 35.000 kiezers zich een dag na deze oproep registreerden, een voorwaarde om te kunnen stemmen. Het zegt iets over de invloed, nu dus ook op politiek vlak, van Swift. Dat heb ik niet eerder bij een andere artiest gezien”, aldus Amerikakenner Raymond Mens.