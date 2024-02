Koning Charles heeft kanker

Koning Charles is gediagnosticeerd kanker, zegt Buckingham Palace.

Het is geen prostaatkanker, maar de kanker werd wel ontdekt tijdens zijn recente behandeling voor een vergrote prostaat.

Het type kanker is niet onthuld; volgens een paleisverklaring begon de koning maandag met "regelmatige behandelingen".

Buckingham Palace zegt dat de koning "volledig positief blijft over zijn behandeling en ernaar uitkijkt om zo snel mogelijk zijn werk te hervatten".

Hij zal zijn openbare verplichtingen opschorten en er wordt verwacht dat andere senior royals zullen helpen om hem tijdens zijn behandeling bij te staan.

Er worden geen verdere details gedeeld over het stadium van kanker of wat zijn prognose is.

Hij werd zondag voor het laatst in het openbaar gezien bij een kerkdienst in Sandringham.

Charles onderging meer dan een week geleden een prostaatoperatie in een privéziekenhuis in Londen.