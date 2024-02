Wil Omtzigt de stekker eruit trekken?

Pieter Omtzigt is bepaald niet de meest progressieve politicus die ons land heeft gekend, maar regeren met Geert Wilders is weer het andere uiterste. Het lijkt erop dat de NSC-leider heel erg zijn best doet om eruit te komen met de extreemrechtse partijleider, maar dat het toch een brug te ver is.

Eerder liet VVD-leider Dilan Yesilgöz - voor wat het waard is - op Twitter nog wel weten heil te zien in een samenwerking met Wilders. Uiteraard heeft Caroline van der Plas van de BBB daar ook geen problemen mee, getuige haar reactie onder een Twitter-bericht van de PVV-voorman.

"De kiezer heeft gesproken. En wil een ander beleid. Ik vind dat de inzet van de partijen die nu onderhandelen dan ook echt moet zijn om er samen uit te komen. Dat moet ook echt gaan lukken. Omdat dat het beste is voor Nederland!” schreef Wilders. "Sluit ik me helemaal bij aan", aldus een enthousiaste Yesilgöz. En "zo staat de BBB er ook in", vertelt Van der Plas. Omtzigt reageerde niet. "Hij maakt grote terugtrekkende bewegingen”, aldus bronnen in De Telegraaf.

Dat alle vier de partijleiders kwamen opdagen voor het geheime formatieoverleg maandag was al heel wat. Er zou ook vooruitgang zijn geboekt, maar op heikele punten als migratie en financiën zijn de partijen er nog niet uit. "Het kan vriezen, het kan dooien", klinkt het over of de formatie gaat lukken.