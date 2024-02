Biden vloekt wat af achter gesloten deuren: Trump is volgens hem een ‘zieke klootzak’ en ‘f*cking asshole’

In de Nederlandse politiek is de taal de laatste jaren flink verruwd, maar dat is nog niets vergeleken met de vuige teksten die door de politieke hoofdrolspelers in de Verenigde Staten worden gebezigd. De Amerikaanse nieuwssite Politico schrijft dat president Joe Biden (81) zijn 'collega' Donald Trump (77) in het bijzijn van vrienden en kennissen een 'zieke klootzak' ('sick fuck') noemt 'die plezier uit andermans ongeluk haalt'. Ook zou hij hem meermaals een 'enorme eikel' ('What a fucking asshole the guy is') hebben genoemd.

Het scheelde niet veel of het gevloek kwam er en plein public uit, toen hij een toespraak hield in de staat Pennsylvania. Biden wond zich toen op over het feit dat Trump de spot had gedreven met Paul Pelosi, de echtgenoot van de ex-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. De 83-jarige Pelosi werd in oktober vorig jaar aangevallen met een hamer door een inbreker.

“En Trump denkt dat zoiets grappig is, hij moest erom lachen. Wat een zieke…”, aldus de president. Hij slikte zijn woorden in, terwijl het publiek juichte en grinnikte. Het Witte Huis wil geen commentaar geven op het vermeende gevloek en getier van Biden, volgens de politieke nieuwssite.

Een woordvoerder van Trump heeft intussen gereageerd dat het 'spijtig' is dat 'Crooked ('slinkse, gebochelde') Joe Biden zowel publiekelijk als privé geen respect voor het presidentschap heeft'.