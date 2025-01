1 op 5 in 2024 opgepakte personen had registratie verward gedrag

DEN HAAG (ANP) - Van alle verdachten die vorig jaar werden aangehouden, had 20 procent een of meerdere registraties van "onbegrepen of verward" gedrag achter zijn of haar naam staan, meldt de politie. Het aantal incidenten met mensen met verward gedrag was in 2024 opnieuw hoger dan het jaar daarvoor. Volgens de politie kan in elk geval een deel van de incidenten met verwarde personen voorkomen worden door hen de zorg te geven die zij nodig hebben.

Vorig jaar registreerde de politie 149.827 incidenten met mensen die "onbegrepen of verward gedrag" vertoonden. Dit is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2023. Het ging onder meer om heftige voorvallen, zoals de gijzeling in Ede vorig jaar. De dader was volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar en volgens een psycholoog en een psychiater bleek dat de actie een schreeuw om hulp was.

"In dergelijke acute situaties, wanneer de veiligheid van mensen in het geding is, is het onze taak om op te treden", aldus politiechef Martin Sitalsing. "Maar in veel gevallen hebben de mensen waar wij komen behoefte aan hulp of zorg." In die situaties, bijvoorbeeld wanneer iemand schreeuwend over straat loopt of met spullen gooit, is tussenkomst van de politie "vaak niet de meest effectieve".

"Er moet daarom veel meer aandacht uitgaan naar hulp en zorg zodat we dergelijke situaties kunnen voorkomen", zegt Sitalsing. De politie vindt dat het aan de Rijksoverheid is om hier "absolute prioriteit aan te geven en voldoende geld voor uit te trekken".