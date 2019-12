Mannen die dove tuinman aanhielden (waarbij hij stierf) niet vervolgd

In een speeltuintje in Assen probeerde de 32-jarige dove hovenier Martin kinderen seksueel te belagen. Dat hij dat deed staat vast: hij maakte er zelf opnamen van met zijn telefoon. De vader van een van de kinderen en omstanders hadden in de gaten wat de man aan het doen was wierpen zich op hem. De worsteling die volgde overleefde Martin niet.

Toch worden de 5 ‘daders’ niet vervolgd. Justitie begrijpt dat ze de man wilden aanhouden. Bovendien ging hij vermoedelijk dood aan diverse oorzaken. De patholoog zegt dat het overlijden kan worden verklaard door ‘een combinatie van (twee of meer) bevindingen, namelijk de inbedwanghouding, afwijkingen in het hart en effecten van de inname van amfetamine en alcohol.’