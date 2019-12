Dinsdag op zeven na warmste decemberdag ooit in Nederland

Dinsdag gaat de boeken in als de op zeven na warmste decemberdag ooit gemeten. In De Bilt werd het in de middag 14,7 graden. Het record blijft staan op 15,3 graden en werd gemeten op 17 december 2015 en op 24 december 1977.

In Eindhoven was het met 15,9 graden nog warmer. Het nationale decemberrecord blijft staan op 17,8 graden, gemeten in Buchten op 4 december 1953.

Het voelde in het binnenland aan als lente. Dergelijke temperaturen zijn heel normaal voor april en soms ook aan het begin van de lente. Ook dan is de natuur kaal, maar staat de zon een stuk hoger.

Het blijft het zeker tot aan de Kerstdagen erg zacht in ons land. Komende donderdag kan het in Limburg nog een keer 15 en lokaal zelfs 16 graden worden. Elders wordt het dan tussen de 10 en 14 graden. Op de andere donkere dagen voor Kerstmis wordt het ongeveer 9 graden. Nachtvorst zit er absoluut niet in. De minima liggen rond of boven 5 graden.