Politie voorbereid op zwaar geweld bij bevrijdingsactie Taghi

De politie bereidt zich voor op zeer gewelddadige bevrijdingspogingen als Ridouan Taghi naar Nederland komt en in Nederland is. Met alle scenario’s wordt volgens het AD rekening gehouden, inclusief een gewelddadige bevrijdingspoging. De politie bereidt een zwaarbeveiligd transport voor. Daarbij gaat de politie uit van de ergste scenario’s ,,Er wordt rekening mee gehouden dat er een zwaar vuurgevecht kan uitbreken om hem te bevrijden, of juist te liquideren”, zegt een politiebron.

Politiewoordvoerder Thomas Aling bevestigt tegen het AD dat er een uitgebreid plan is voorbereid om de levensgevaarlijke crimineel veilig naar Nederland te brengen. De voorbereidingen hiervoor hebben maanden geduurd. ,,We kunnen daar uiteraard geen details over prijsgeven, maar je moet denken aan een militaire operatie.”

Taghi zit sinds maandag vast in Dubai, wachtend op uitlevering. De politie in Dubai gaat uit van een snelle uitlevering aan Nederland.