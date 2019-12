Uitzonderlijk warm winterweer met Kerstmis

De kans op zacht weer deze kerst is groot, en van een witte kerst zal helemaal geen sprake zijn. Op beide kerstdagen stijgt het kwik naar 6 graden of meer. Bovendien is de kans op vorst in de nacht klein. Dat meldt Weeronline. Er zal veel bewolking en een beetje regen zijn, maar ook wat zon.

De week voor kerst lijkt het wel lente, met temperaturen die in april normaal zouden zijn. Donderdag wordt het tussen de 11 en 16 graden, vrijdag is het 11 tot 14 graden. In het weekend wordt het iets kouder, met maxima van 8 tot 10 graden. Het gaat regenen en ook waait het stevig.

De afgelopen jaren was het tijdens de kerstdagen telkens warmer dan normaal. De laatste witte kerst in Nederland was in 2010.